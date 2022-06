Salvini: 'Io per la pace faccio tutto' (Di mercoledì 8 giugno 2022) ... 'Mi sembra che neanche lei si sia speso moltissimo per questi referendum, almeno io la leggo tutti i giorni ma non mi sembra che questo sia il tema principale ed è anche colpa vostra se i referendum ... Leggi su capital (Di mercoledì 8 giugno 2022) ... 'Mi sembra che neanche lei si sia speso moltissimo per questi referendum, almeno io la leggo tutti i giorni ma non mi sembra che questo sia il tema principale ed è anche colpa vostra se i referendum ...

Advertising

elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - gparagone : Grazie a Salvini, #Draghi, Speranza, Conte e ominicchi vari, ci impongono la #mascherina per andare a votare. SIET… - GiovaQuez : Salvini sta lavorando su 'ampi fronti utilizzando il rispetto che mi sono guadagnato negli anni, negli altri paesi,… - Dan_skorpio87 : RT @ProfCampagna: Salvini ha già trovato la giustificazione per il presumibile flop dei #Referendum del 12 giugno: la mascherina. Se qualc… - Fiora_C : RT @MPSkino: 'Gli occidentali sono bastardi degenerati e farò di tutto per farli sparire. Li odio” Salvini ipse dixit: 'Medvedev è tra i c… -