Preghiera della sera 8 Giugno 2022: "Concedimi la pace che hai promesso" (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Concedici la pace che Tu hai promesso". È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

