Pastore: «Di Francesco non mi voleva alla Roma, cominciò a dire cose sbagliate su di me»

La Gazzetta dello Sport intervista Javier Pastore. Ha appena conquistato la salvezza con l'Elche, in Spagna. «Sono contento, venivo da un periodo complicato. Avevo bisogno di un'esperienza come questa: l'Elche è una squadra tranquilla, che gioca una volta a settimana e mi ha dato l'opportunità di allenarmi con continuità. Prima di venire qui, avevo paura a correre, a fare i contrasti. I medici mi avevano detto che dopo essermi operato all'anca avrei rischiato di smettere». Racconta come si sentiva. «Sei mesi fa, credevo di essere esausto. Continuavo a sentirmi bloccato durante gli allenamenti, riflettevo su cosa fare dopo il ritiro. Ho lavorato sodo, non ho mollato, alla fine sono riuscito a migliorare ed esprimermi bene sul campo. Adesso sono al top: è bello rivedere il calcio giocato al centro della mia vita». A giugno il suo contratto scadrà. «Cerco ...

