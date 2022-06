Orsini a Cartabianca: “Putin può arrivare a Kiev e distruggerla” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se l’Occidente continuerà a dire che bisognerà solo inviare armi all’Ucraina per colpire i russi, Putin muoverà su Kiev e la distruggerà come ha distrutto Mariupol”. E’ un passaggio dell’intervento del professor Alessandro Orsini a Cartabianca. “La Russia in questo momento è come un toro impazzito che è stato infilzato tante volte. L’Occidente ha inflitto molte umiliazioni e sconfitte alla Russia dal ’91 ad oggi, e questa è solo una constatazione storica. E’ cresciuto poi dal 1999 con il bombardamento della Serbia da parte della Nato. Dal 1991 ad oggi la Russia non ha fatto altro che arretrare, l’Occidente non ha fatto altro che avanzare. Noi occidentali dobbiamo stare attenti a non fare altri errori”, dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale. “Per ogni errore che l’Occidente farà, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se l’Occidente continuerà a dire che bisognerà solo inviare armi all’Ucraina per colpire i russi,muoverà sue la distruggerà come ha distrutto Mariupol”. E’ un passaggio dell’intervento del professor Alessandro. “La Russia in questo momento è come un toro impazzito che è stato infilzato tante volte. L’Occidente ha inflitto molte umiliazioni e sconfitte alla Russia dal ’91 ad oggi, e questa è solo una constatazione storica. E’ cresciuto poi dal 1999 con il bombardamento della Serbia da parte della Nato. Dal 1991 ad oggi la Russia non ha fatto altro che arretrare, l’Occidente non ha fatto altro che avanzare. Noi occidentali dobbiamo stare attenti a non fare altri errori”, dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale. “Per ogni errore che l’Occidente farà, ...

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Se Draghi non smentirà di aver chiesto di indagare su di me e altri intellettuali liberi'...'DOTTORESSA DO… - GiovaQuez : Orsini: 'Mi sono sentito molto dispiaciuto per il Corriere Ci sono milioni di italiani che non credono più al Corri… - GiovaQuez : Orsini: 'La Russia è come un toro impazzito, #Medvedev interpreta un sentimento collettivo di odio dei russi verso… - fangiovanna : RT @AndreaMarcucci: Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Draghi… - Darshan_tweet : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Se Draghi non smentirà di aver chiesto di indagare su di me e altri intellettuali liberi'...'DOTTORESSA DOTTORESSA… -