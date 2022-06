Obiettivo Luna e Marte. Gli esperimenti di AstroSamantha sulla Iss (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli impatti degli ioni sul sistema nervoso, il mantenimento della composizione corporea e le contromisure per gli eventuali danni al sistema uditivo degli astronauti. Sono questi i tre esperimenti selezionati dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) per essere svolti a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) che vedono al momento impegnata l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti, nell’ambito della missione Minerva. Le tre attività scientifiche, chiamate rispettivamente Lidal, Nutriss e Acoustic diagnostics, sono frutto della collaborazione tra diverse realtà accademiche, industriali e istituzionali italiane, e serviranno per porre le basi che permetteranno di ridurre gli impatti di un ambiente estremo come lo spazio sul corpo umano, in vista delle lunghe missioni dirette nel prossimo futuro verso la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli impatti degli ioni sul sistema nervoso, il mantenimento della composizione corporea e le contromisure per gli eventuali danni al sistema uditivo degli astronauti. Sono questi i treselezionati dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) per essere svolti a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) che vedono al momento impegnata l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti, nell’ambito della missione Minerva. Le tre attività scientifiche, chiamate rispettivamente Lidal, Nutriss e Acoustic diagnostics, sono frutto della collaborazione tra diverse realtà accademiche, industriali e istituzionali italiane, e serviranno per porre le basi che permetteranno di ridurre gli impatti di un ambiente estremo come lo spazio sul corpo umano, in vista delle lunghe missioni dirette nel prossimo futuro verso la ...

