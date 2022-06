No! Questo video non mostra finti feriti di guerra in Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ormai abbiamo imparato a conoscere alcuni temi ricorrenti nel mare della disinformazione che inonda la guerra Ucraina. In particolare, torna con regolare cadenza l’accusa agli organi di informazione occidentale di costruire ad arte le scene di guerra e terrore a cui quotidianamente assistiamo. L’ultima «prova» di questi teatrini sarebbe in un video che riprende alcune persone che si preparano a «piangere davanti alla telecamera». Per chi ha fretta: Circola l’ennesimo video volto a dimostrare che le vittime dell’invasione russa in Ucraina non sia altro che una messinscena La clip riprende alcune persone che sorridono e appaiono rilassate nonostante il sangue finto di cui sono cosparse Secondo molti utenti, sarebbero degli attori pagati per fingere di essere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ormai abbiamo imparato a conoscere alcuni temi ricorrenti nel mare della disinformazione che inonda la. In particolare, torna con regolare cadenza l’accusa agli organi di informazione occidentale di costruire ad arte le scene die terrore a cui quotidianamente assistiamo. L’ultima «prova» di questi teatrini sarebbe in unche riprende alcune persone che si preparano a «piangere davanti alla telecamera». Per chi ha fretta: Circola l’ennesimovolto a dire che le vittime dell’invasione russa innon sia altro che una messinscena La clip riprende alcune persone che sorridono e appaiono rilassate nonostante il sangue finto di cui sono cosparse Secondo molti utenti, sarebbero degli attori pagati per fingere di essere ...

Advertising

GiovaQuez : Bompiani: 'Non capisco questo collegamento tra no vax e Putin. I manipolabili sono quelli che credono all'informazi… - MarcoDreosto : Su #ETS, la Lega ha tutelato i lavoratori e il tessuto produttivo italiano. Sì alla tutela dell’ambiente ma no all’… - matteosalvinimi : “Roma, arriva il bonus per i nomadi: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi”. No, non siamo su Scherz… - b_a_k_i_s : RT @b_a_k_i_s: Che percezione do su questo social? ?? Se vi va, lasciate un commento, anche osservazioni negative. PS solo complimenti no kr… - Maxwhitesand3 : @sosempreFolle @Flavia271866851 @Soloio79716109 No no aspetta. Flavia ha un gran bel culo. Questo sì, ma sicurament… -