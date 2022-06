LIVE Sonego-Struff 7-6 (2) 1-2, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: iniziato il secondo set! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ancora un doppio fallo per Lorenzo. 40-15 Va fuorigiri con il dritto Struff. 30-15 Primo doppio fallo della partita per l’azzurro. 30-0 Ottima prima ad uscire. 15-0 Ace di Sonego! 1-2 Struff chiude il game con uno smash. 30-40 Seconda pazzesca di Struff. 30-30 Prima profonda. 30-15 Struff sbaglia un rovescio non troppo complesso. 15-15 Volèe vincente del tedesco 15-0 In corridoio il dritto di Struff. 1-1 Per fortuna sbaglia anche di dritto Struff, game pericoloso. AD-40 Si ferma sul nastro la risposta di Struff. 40-40 Risposta di dritto fulminante di Struff. 40-30 MAMMA MIA! Volèe meravigliosa di Sonego in allungo! 30-30 Colpo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ancora un doppio fallo per Lorenzo. 40-15 Va fuorigiri con il dritto. 30-15 Primo doppio fallo della partita per l’azzurro. 30-0 Ottima prima ad uscire. 15-0 Ace di! 1-2chiude il game con uno smash. 30-40 Seconda pazzesca di. 30-30 Prima profonda. 30-15sbaglia un rovescio non troppo complesso. 15-15 Volèe vincente del tedesco 15-0 In corridoio il dritto di. 1-1 Per fortuna sbaglia anche di dritto, game pericoloso. AD-40 Si ferma sul nastro la risposta di. 40-40 Risposta di dritto fulminante di. 40-30 MAMMA MIA! Volèe meravigliosa diin allungo! 30-30 Colpo ...

