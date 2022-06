LIVE Camila Giorgi-Dart, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: nuovo ostacolo britannico verso i quarti (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match del secondo turno del torneo WTA 250 di Nottingham 2022 tra Camila Giorgi e la britannica Harriet Dart. A pochi giorni dal termine delle fatiche sulla terra rossa primaverile europea, il circuito WTA si tuffa nella breve parentesi su erba che porta dritti a Wimbledon. La britannica ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di casa battendo in due set Donna Vekic, mentre Camila Giorgi ha sconfitto nel primo turno sempre in due set la britannica Sonay Kartal. Giorgi, trentunenne di Macerata, arriva dall’ottimo Roland Garros in cui si è fermata agli ottavi di finale e ha confermato ieri la sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match del secondo turno del torneo WTA 250 ditrae la britannica Harriet. A pochi giorni dal termine delle fatiche sulla terra rossa primaverile europea, il circuito WTA si tuffa nella breve parentesi su erba che porta dritti a Wimbledon. La britannica ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di casa battendo in due set Donna Vekic, mentreha sconfitto nel primo turno sempre in due set la britannica Sonay Kartal., trentunenne di Macerata, arriva dall’ottimo Roland Garros in cui si è fermata agli ottavi di finale e ha confermato ieri la sua ...

