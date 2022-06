Il vero default russo è quello del gas. Altro che debito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una carta da giocare, forse l’ultima, prima di scivolare nell’abisso. Sempre che di abisso si tratti. La Russia, a cui mercati e investitori hanno da tempo voltato le spalle, facendo venire meno il proprio sostegno al debito, potrebbe finire già il mese prossimo a corto di liquidità, dunque impossibilitata a onorare i propri impegni con in creditori esteri. Il fatto è che mai come oggi Mosca è esposta ad un default storico del debito dopo che la scorsa settimana il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lasciato scadere un’importante esenzione per il pagamento delle cedole dei bond in circolazione. Esenzione, sotto forma di licenza, che aveva permesso alla Russia di effettuare i pagamenti agli obbligazionisti stranieri in dollari attraverso le banche statunitensi e internazionali, evitando così il default. Ma ora ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una carta da giocare, forse l’ultima, prima di scivolare nell’abisso. Sempre che di abisso si tratti. La Russia, a cui mercati e investitori hanno da tempo voltato le spalle, facendo venire meno il proprio sostegno al, potrebbe finire già il mese prossimo a corto di liquidità, dunque impossibilitata a onorare i propri impegni con in creditori esteri. Il fatto è che mai come oggi Mosca è esposta ad unstorico deldopo che la scorsa settimana il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lasciato scadere un’importante esenzione per il pagamento delle cedole dei bond in circolazione. Esenzione, sotto forma di licenza, che aveva permesso alla Russia di effettuare i pagamenti agli obbligazionisti stranieri in dollari attraverso le banche statunitensi e internazionali, evitando così il. Ma ora ...

