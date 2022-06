Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per il GF Vip? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gemma Galgani al GF Vip 7? Si fanno sempre più insistenti le voci sull’uscita di scena di Gemma Galgani da Uomini e Donne. La Dama, infatti, sarebbe prossima all’abbandono secondo alcune indiscrezioni. Ne aveva parlato anche un ex Cavaliere, Pierluigi Mercogliano: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 giugno 2022)al GF7? Si fanno sempre più insistenti le voci sull’uscita di scena dida. La Dama, infatti, sarebbe prossima all’abbandono secondo alcune indiscrezioni. Ne aveva parlato anche un ex Cavaliere, Pierluigi Mercogliano: “Per lei è giunto il momento dire lo show e le serve una buona uscita. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

KattInForma : Santa Gemma Galgani | Quel dono grandissimo e inaspettato di Gesù - andreastoolbox : #Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per il GF Vip? - Novella_2000 : Gemma lascia Uomini e Donne ed entra nel cast del GF Vip 7? Il messaggio di Ida che alimenta i dubbi - OrionChaos : RT @njmrod: gemma galgani come concorrente l’unico motivo che potrebbe spingermi a guardare il gf vip a settembre, affonso fai te - koala_anxiety : RT @njmrod: gemma galgani come concorrente l’unico motivo che potrebbe spingermi a guardare il gf vip a settembre, affonso fai te -