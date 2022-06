Fedele: “De Laurentiis venderà il Napoli. Olivera non ha il piede di Mario Rui. Mertens e Koulibaly gia sono andati via” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Enrico Fedele ha parlato della possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentisi e si è soffermato sulle operazioni di mercato del club azzurro. Lo storico manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha commentato le voci di una possibile cessione del Napoli d aparte della famiglia De Laurentiis. Fedele, ai microfoni di radio Marte si è anche soffermato sulle operazioni di mercato del club azzurro: “Se De Laurentiis vuole dare continuità alle parole dette, deve operare bene sul mercato. Mertens? Già se n’è andato. Koulibaly è sulla strada, se il Napoli lo accontenta resta, altrimenti no. Su di lui ci sono Barcellona e Chelsea. Ospina? Io avrei fatto il possibile per tenerlo, ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Enricoha parlato della possibile cessione delda parte di De Laurentisi e si è soffermato sulle operazioni di mercato del club azzurro. Lo storico manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico, ha commentato le voci di una possibile cessione deld aparte della famiglia De, ai microfoni di radio Marte si è anche soffermato sulle operazioni di mercato del club azzurro: “Se Devuole dare continuità alle parole dette, deve operare bene sul mercato.? Già se n’è andato.è sulla strada, se illo accontenta resta, altrimenti no. Su di lui ciBarcellona e Chelsea. Ospina? Io avrei fatto il possibile per tenerlo, ma ...

