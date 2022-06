Erdogan contro la Svezia | ' Hanno terroristi in parlamento | non possono entrare nella Nato'

Pubblicità

fattoquotidiano : La Turchia di Erdogan accumula debiti, inflazione e svalutazione. E prepara un’altra guerra contro i curdi. Ma fa t… - GassmanGassmann : Ma su Erdogan e la sua guerra in Siria contro i Curdi ,il governo non vuole dire nulla nulla? Cioè fate finta di nu… - _Nico_Piro_ : contro i curdi, quelli che ci hanno aiutato a sconfiggere l’ISIS in Siria e che poi abbiamo abbandonato. Vabbè ma d… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: M. Ovadia: «Israele occupa da 60 anni territori non suoi, contro tutte le leggi della legalità internazionale, risoluzione… - laboescapes : RT @BalcaniCaucaso: Nelle ultime settimane la #Turchia ha visto numerose cancellazioni di concerti e festival musicali da parte di autorità… -

Euronews Italiano

L'Europa deve aprire un negoziato, non possiamo assistere al fatto che siaa svolgere un ... Il 60% degli italiani èl'invio di armi e questo 60% non è rappresentato in parlamento . C'è ......delle accuse per terrorismo nei confronti degli oppositori politici e la repressionele ...sufficienti per gli sforzi a favore della democrazia in Turchia è da sostenere se il presidente... Erdogan contro Atene: fine dei colloqui tra Turchia e Grecia Erdogan media fra Mosca e Kiev per rafforzare la presenza turca nel Mar Nero e avere l'ok dalla Russia per attaccare i curdi in Siria ...Ventitré organizzazioni internazionali per la libertà dei media e la libertà di espressione in Turchia chiedono l’immediato ritiro del disegno di legge su “disinformazione e notizie false” presentato ...