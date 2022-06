“Che Dio ci aiuti 7”, Elena Sofia Ricci lascia: i motivi dell’addio (Di mercoledì 8 giugno 2022) È ufficiale Elena Sofia Ricci conferma l’addio a «Che Dio ci aiuti 7». L’attrice che per anni ha vestito i panni dell’energica Suor Angela ha deciso di lasciare la fiction di Rai 1 dopo sette stagioni. L’ufficializzazione è arrivata in un’intervista concessa a «Repubblica». L’attrice ha spiegato che girerà l’inizio del settimo capitolo, poi abbandonerà la fortunata serie. Lux Vide aveva dato per certa la presenza della Ricci in tutte le puntate della settima stagione. (continua a leggere dopo le foto) Alla domanda diretta “Girerà l’inizio di “Che Dio ci aiuti 7” poi lascerà la serie: sa che i fan sono dispiaciuti?”, Elena Sofia Ricci ha risposto con fermezza: «I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 giugno 2022) È ufficialeconferma l’addio a «Che Dio ci7». L’attrice che per anni ha vestito i panni dell’energica Suor Angela ha deciso dire la fiction di Rai 1 dopo sette stagioni. L’ufficializzazione è arrivata in un’intervista concessa a «Repubblica». L’attrice ha spiegato che girerà l’inizio del settimo capitolo, poi abbandonerà la fortunata serie. Lux Vide aveva dato per certa la presenza dellain tutte le puntate della settima stagione. (continua a leggere dopo le foto) Alla domanda diretta “Girerà l’inizio di “Che Dio ci7” poi lascerà la serie: sa che i fan sono dispiaciuti?”,ha risposto con fermezza: «I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho ...

