(Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua a fare discutere ilche si è creato a Parigi fuori dallo Stade de France in occasione della finale diLeague tra Liverpool e Real Madrid. Il quotidiano inglese The Guardian aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda, svelando che già a inizio anno erano state sollevate serie preoccupazioni sul temain L'articolo

Advertising

EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - LigadeCampeones : ???????? ?????????? ?????????????????? lidera una lista de maestros #UCL | @MrAncelotti - gervix4 : RT @sorciosss: @LugaguclownD @_E_C_U_R_B Cosa mi dovrebbe bruciare scusa? Le nostre 3 Coppe UEFA degli anni '90 valgono di più rispetto all… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions ed EL, UEFA nel caos sul fronte “sicurezza”: Continua a fare discutere il caos che s… - CalcioFinanza : #Champions ed Europa League, #UEFA nel caos sul fronte “sicurezza”. Un consulente si dimise a febbraio, scontento d… -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: le date ufficiali dei sorteggi diLeague Cragno, parla l'agente: "Abbiamo parlato con il Napoli" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: le date ufficiali dei sorteggi diLeague Cragno, parla l'agente: "Abbiamo parlato con il Napoli" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...È riuscito a conciliare la carriera da portiere e gli studi in Giurisprudenza: Mario Ielpo, il portiere avvocato che ha vinto la Champions col Milan.La conquista della prima edizione della UEFA Conference League viene rovinata da un evento molto grave. Nella stagione 2021/22 è andata in scena la prima edizione della UEFA Conference League, il terz ...