Calciomercato Serie A LIVE: anche la Roma su Mertens, virata Juve per Berardi, si complica Botman-Milan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 8 GIUGNO La Juve vira decisa su Berardi, Di Maria ha infastidito i bianconeri (CLICCA QUI)Non solo la Lazio, su Mertens piomba anche la Roma di Mourinho (CLICCA QUI)Calciomercato Milan, brusca frenata per Botman e affare in salita (CLICCA QUI) MARTEDI 7 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 8 GIUGNO Lavira decisa su, Di Maria ha infastidito i bianconeri (CLICCA QUI)Non solo la Lazio, supiombaladi Mourinho (CLICCA QUI), brusca frenata pere affare in salita (CLICCA QUI) MARTEDI 7 ...

