Calciomercato Juventus | i tifosi esultano | top in arrivo oltre Di Maria

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lasi guarda intorno per rinforzare la prima linea di Allegri: gli interessi bianconeri non si limitano soltanto ad Angel DiMax Allegri ha dei piani molto precisi per la sua. L’allenatore bianconero vuole una squadra pronta per competere con le altre rivali per lo scudetto. Nelle ultime due stagioni, infatti, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.