Bastoni | sirene inglesi

Advertising

Commenta per primo Il Manchester United si è inserito su Alessandro. Il nazionale azzurro, che negli ultimi giorni ha confermato la sua voglia di rimanere all' Inter , è comunque un possibile sacrificio del club nerazzurro. Lo riporta The Sun .... i nomi possibili sono quelli di Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Alessandro. Ma non è ...con gli agenti di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian per rinnovare il contratto e scacciare le...Sondaggio dello United per l'azzurro, lo slovacco piace al Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ivan Perisic potrebbe non essere ...Sirene inglesi per Bastoni. Il difensore centrale dell'Inter piace a due club: Tottenham e Manchester United. Gli Spurs hanno già avviato dei contatti con Bastoni (senza ancora presentare un'offerta u ...