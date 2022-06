+++Auto contro la folla a Berlino nella piazza dove avvenne la strage di Natale+++ (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’auto si è schiantata tra la folla sulla Breitscheidplatz a Berlino, causando la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. A confermarlo alla Bild è stata la polizia locale. I vigili del fuoco riferiscono allo stato attuale di una trentina di feriti. Il conducente dell’auto è stato arrestato, ma ancora non sono stati diffusi dettagli sulla sua identità. Il luogo in cui l’auto ha investito la folla è l’incrocio tra la Rankestraße e la Tauentzienstraße, in corrispondenza della Breitscheidplatz, dove il 19 dicembre 2016 un camion investì un mercatino di Natale, uccidendo 12 persone e ferendone 56. Alla guida del mezzo c’era Anis Amri, rimasto ucciso pochi giorni più tardi a Sesto San Giovanni durante un controllo della polizia. A sottolinearlo è la Bild. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’auto si è schiantata tra lasulla Breitscheidplatz a, causando la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. A confermarlo alla Bild è stata la polizia locale. I vigili del fuoco riferiscono allo stato attuale di una trentina di feriti. Il conducente dell’auto è stato arrestato, ma ancora non sono stati diffusi dettagli sulla sua identità. Il luogo in cui l’auto ha investito laè l’incrocio tra la Rankestraße e la Tauentzienstraße, in corrispondenza della Breitscheidplatz,il 19 dicembre 2016 un camion investì un mercatino di Natale, uccidendo 12 persone e ferendone 56. Alla guida del mezzo c’era Anis Amri, rimasto ucciso pochi giorni più tardi a Sesto San Giovanni durante unllo della polizia. A sottolinearlo è la Bild. L'articolo Secolo d'Italia.

