Amici, Giulia Stabile sbarca su Netflix: cosa farà (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giulia Stabile, la simpatica ballerina vincitrice di Amici 20, sbarcherà su Netflix, il colosso dell'intrattenimento via web che vanta milioni di iscritti. La pupilla di Maria De Filippi, che da un anno fa parte del cast di ballerini professionisti di Amici, sarà doppiatrice nel cartone animato "Il mostro dei mari". Accanto a lei, dei veri mostri sacri del cinema italiano come Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow, e Claudio Santamaria, che interpreterà il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland. Insomma, Giulia Stabile è ormai inarrestabile, e il suo successo spazia dalla televisione ai teatri, fino ad approdare al doppiaggio.

