Albino | 1 500 studenti manifestano per la pace

(Di mercoledì 8 giugno 2022). C’è tanto bisogno di. La guerra in Ucraina sta continuando a mietere vittime, dolore e distruzione, da tempo il clima è incandescente e gli equilibri sullo scenario geopolitico internazionale sono molto delicati. Per ribadire l’importanza della, nella mattinata di mercoledì 8 giugno – l’ultimo giorno di scuola – glidell’istituto Romero dihanno dato vita a una manifestazione che ha fatto registrare una partecipazione notevole. Accanto a loro c’erano parecchi professori: insieme hanno realizzato un’iniziativa molto sentita: complessivamente erano presenti 1.400/1.500 persone, che si sono mobilitate su una tematica che sta a cuore a tutti. guarda tutte le foto 5 ...

Advertising

MyValley.it

... Cisl, Uil e Fiadel di Roma dal capo di gabinetto del Campidoglio,Ruberti, e dal direttore ... Gli altrinuovi assunti proverranno: 230 dagli idonei della stessa graduatoria dell'ultimo ...... ci sono 155 persone in attesa di assunzione e ne vogliamoin più'. Sono questi i due punti ... istituita a palazzo Senatorio e presieduta dal capo di gabinetto,Ruberti. Nel corso della ... Albino, la statua del Moroni torna ad abitare la sua piazza La moto è completamente tagliandata da concessionario (USATO GARANTITO). Il prezzo comprende un anno di garanzia TOTALE data dal concessionario su tutta la rete HONDA. L'importo è completamente ...La graduatoria del concorso resterà «aperta» per tre anni: alla fine saranno assunte 1.500 unità. Da ieri gli agenti hanno ricevuto i primi palmari per il controllo (e le sanzioni) in tempo reale dell ...