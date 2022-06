Zverev dopo l’infortunio: “Farò di tutto per tornare più forte che mai” (Di martedì 7 giugno 2022) “Tutti abbiamo il nostro viaggio nella vita, questo infortunio fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il numero 2 al mondo in carriera, ma stamattina ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico. dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra erano lacerati. Per tornare alla competizione il più rapidamente possibile, l’intervento chirurgico è stata la scelta migliore. La mia riabilitazione inizia ora e Farò di tutto per tornare più forte che mai. Continuo a ricevere tanti messaggi e vorrei ringraziare ancora una volta tutti per avermi supportato in un momento così difficile”. Queste sono le parole scelte da Alexander Zverev per chiarire le sue condizioni fisiche e il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “Tutti abbiamo il nostro viaggio nella vita, questo infortunio fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il numero 2 al mondo in carriera, ma stamattina ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico.un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra erano lacerati. Peralla competizione il più rapidamente possibile, l’intervento chirurgico è stata la scelta migliore. La mia riabilitazione inizia ora ediperpiùche mai. Continuo a ricevere tanti messaggi e vorrei ringraziare ancora una volta tutti per avermi supportato in un momento così difficile”. Queste sono le parole scelte da Alexanderper chiarire le sue condizioni fisiche e il suo ...

