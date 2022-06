(Di martedì 7 giugno 2022) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Dino, leggendario portiere italiano. Il Napoli, quest’anno, potrebbe dover prendere una decisione definitiva tra Alexe David Ospina, decidendo a chi dei due rinnovare il contratto. Negli ultimi due anni il colombiano ha avuto più continuità e fiducia, ma la carta d’identità suggerisce di puntare sul friulano. Di seguito l’opinione di, che contesta l’idea che possa esserci un’alternanza tra i pali. «Alexè una promessa che ha già dimostrato cosa è capace di fare. Habisogno di, lo dissi già l’anno scorso. Se lo fa a Napoli, benissimo così. Adesso bisogna valutare la situazione di Ospina: quella del colombiano è una concorrenza straordinaria ma Alex ha dalla sua parte l’età, visto che è più giovane. Io non sono ...

Advertising

napolista : #Zoff: «#Meret deve giocare. I portieri vanno sostituti solo in caso di infortuni o squalifiche» A Radio Kkn. «Son… -

CalcioNapoli24

A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino, ex dirigente sportivo, portiere ed allenatore, nonché Campione d'Europa e del Mondo con l'Italia. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. Tutte le news sul ...Si sofferma anche sulla finale di coppa Italia Dino, intervenuto su 1Station Radio, per sottolineare un aspetto Poi giudica Vlahovic Infine una riflessione su