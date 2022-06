WWDC | Apple | ecco il nuovo MacBook Pro 13? con chip M2

(Di martedì 7 giugno 2022) Tanta carne al fuoco ieri alla2022, a cominciare dalla presentazione delPro 13 con il potentissimoM2. Esteticamente le modifiche sono poche, in quanto il design è rimasto invariato rispetto al modello attualmente in commercio, compresa la touchbar, ma è dentro che si registra la rivoluzione.Pro 13 M2, 7/6/2022 – Computermagazine.itTroviamo infatti un sistema di raffreddamento attivo con ventola, un(CPU 8 core + GPU a 10 core), con configurazione massima di 24 gigabyte di memoria unificata, 50% di banda di memoria in più, ed SSD fino a due terabyte. Novità anche per quanto riguarda la batteria, che stando addurerà fino a 20 ore in riproduzione video. A livello di connettività, invece, troviamo due ...

... non poteva mancare la presentazione di iPadOS 16 durante il keynote d'apertura della2022. ... Ancorasta portando un'app meteo nativa su iPad. Assomiglia molto a quella per iPhone, solo ...Nell'ambito del keynote che ha aperto la2022 di, sono state annunciate miriadi di novità software. Quando uscirà tutto ciò Possiamo già fornirvi dettagli, in quanto sono state svelate le date di uscita di iOS 16 e macOS Ventura ...In occasione del keynote introduttivo alla WWDC 2022 Apple ha presentato la seconda generazione di SoC progettati internamente, M2. Ha una CPU 8-core di nuova generazione con performance core ed ...Apple ha presentato iOS 16. Scopriamo tutte le novità del prossimo aggiornamento per iPhone e iPad in arrivo il prossimo autunno.