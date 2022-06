Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 11:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Viabilità DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE Roma NORD E CASSIA VEIENTANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD, A CAUSA DI DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITENORD E CASSIA VEIENTANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: ...

Advertising

ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: Sono tre giorni che ci vogliono tre giorni per ripristinare la normale viabilità dei #treni #altavelocità tra #Napoli… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: Sono tre giorni che ci vogliono tre giorni per ripristinare la normale viabilità dei #treni #altavelocità tra #Napoli… - Marc30680 : RT @ChiodiDonatella: Sono tre giorni che ci vogliono tre giorni per ripristinare la normale viabilità dei #treni #altavelocità tra #Napoli… - Adriauss : RT @ChiodiDonatella: Sono tre giorni che ci vogliono tre giorni per ripristinare la normale viabilità dei #treni #altavelocità tra #Napoli… - canaledieci : Roma, il 7 giugno modifiche alla viabilità per la visita della presidentessa georgiana -