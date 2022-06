Vasco Rossi in concerto a Napoli: orari, biglietti e scaletta (Di martedì 7 giugno 2022) Vasco Rossi torna a Napoli dopo sette anni di assenza. Stasera, 7 giugno, si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona, alle 21, dinanzi a 45mila fan. biglietti sold out da un anno. E Vasco non vede l’ora di entrare in quello stadio oggi intitolato al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 giugno 2022)torna adopo sette anni di assenza. Stasera, 7 giugno, si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona, alle 21, dinanzi a 45mila fan.sold out da un anno. Enon vede l’ora di entrare in quello stadio oggi intitolato al L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - ValentinaPrisc : ?? Ciclone Vasco Rossi a #Napoli: 'Canto nello stadio di Maradona, ho sempre amato Diego, sono onorato!'… - Genomalieno : RT @sandro78486001: ???? VASCO ROSSI ELOGIA I VACCINI E SFOTTE I NON VACCINATI ?? 'È GRAZIE AI VACCINI SE ORA LE COSE STANNO ANDANDO BENE' ?? '… - Sarnik61 : ULTIMA CHANCE non ci cascate! VOTATE I 5 SI AL REF. L'obbligo di mask è ancora una volta politico e non sanitario!… - martacalabres3 : cioè io non posso vedere la mia fidanzata perchè c’è il concerto di VASCO ROSSI veramente l’omofobia -