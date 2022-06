Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a ricongiungere un’ex coppia: chi è? (Di martedì 7 giugno 2022) In occasione della prossima stagione di Uomini e Donne, la conduttrice pavese sarebbe pronta a vestire i panni di “cupido” per ricongiungere un’ex coppia molto amata. Potrebbe interessarti: La replica di Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti? Secondo quanto si apprende dal settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi nella prossima stagione del dating show di Canale 5 potrebbe tentare il tutto per tutto per far tornare insieme un’ex coppia. Ovviamente, stiamo parlando dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La presentatrice televisiva sarebbe convinta che tra i due ci sia ancora un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) In occasione della prossima stagione di, la conduttrice pavese sarebbea vestire i panni di “cupido” permolto amata. Potrebbe interessarti: La replica diIda Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti? Secondo quanto si apprende dal settimanale Nuovo Tv,Denella prossima stagione del dating show di Canale 5 potrebbe tentare il tutto per tutto per far tornare insieme. Ovviamente, stiamo parlando dei protagonisti indiscussi di: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La presentatrice televisiva sarebbe convinta che tra i due ci sia ancora un ...

