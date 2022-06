Ultime Notizie – Ucraina, Borghi: “Da Copasir nessuna censura” (Di martedì 7 giugno 2022) “Noi non facciamo nessun tipo di censura: non vogliamo, non dobbiamo, non possiamo entrare nel merito delle linee, delle scelte editoriali e delle responsabilità che competono ai direttori di testata, ai direttori di rete, ai conduttori e autori di programmi radiotelevisivi”. Lo afferma all’Adnkronos Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico riguardo all’indagine dello stesso Comitato sulla disinformazione e le ingerenze straniere. “Tutto ciò non può esimerci dal far rilevare che sono in atto delle attività di ingerenza straniere, come ha peraltro acclarato anche dal Parlamento europeo – osserva il deputato dem -. Attività di manipolazione delle informazioni, di disinformazione pianificata che è finalizzata a una falsa rappresentazione dei fatti, a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Noi non facciamo nessun tipo di: non vogliamo, non dobbiamo, non possiamo entrare nel merito delle linee, delle scelte editoriali e delle responsabilità che competono ai direttori di testata, ai direttori di rete, ai conduttori e autori di programmi radiotelevisivi”. Lo afferma all’Adnkronos Enrico, deputato, membro dele responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico riguardo all’indagine dello stesso Comitato sulla disinformazione e le ingerenze straniere. “Tutto ciò non può esimerci dal far rilevare che sono in atto delle attività di ingerenza straniere, come ha peraltro acclarato anche dal Parlamento europeo – osserva il deputato dem -. Attività di manipolazione delle informazioni, di disinformazione pianificata che è finalizzata a una falsa rappresentazione dei fatti, a ...

