Ultime Notizie – Turchia, Parlamento Ue: “Lontana da valori democratici” (Di martedì 7 giugno 2022) ”La Turchia è sempre più Lontana dai valori e dagli standard dell’Unione europea”. E’ quanto scrive il Parlamento europeo nel suo ultimo rapporto, approvato con 448 voti a favore, 67 contrari e 107 astenuti. Nel documento si sottolinea che ”senza progressi chiari e significativi sulle riforme relative all’Ue, il Parlamento non può pensare di riprendere i negoziati di adesione con la Turchia”. Anche perché si è notata una ”regressione deliberata degli standard democratici in Turchia”. Per il deputato Nacho Sanchez Amor che ha illustrato il rapporto, ”la Turchia non ha un problema con la Svezia o con la Finlandia. Ha un problema con la democrazia”. LA REPLICA DI ANKARA – Il rapporto annuale del Parlamento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) ”Laè sempre piùdaie dagli standard dell’Unione europea”. E’ quanto scrive ileuropeo nel suo ultimo rapporto, approvato con 448 voti a favore, 67 contrari e 107 astenuti. Nel documento si sottolinea che ”senza progressi chiari e significativi sulle riforme relative all’Ue, ilnon può pensare di riprendere i negoziati di adesione con la”. Anche perché si è notata una ”regressione deliberata degli standardin”. Per il deputato Nacho Sanchez Amor che ha illustrato il rapporto, ”lanon ha un problema con la Svezia o con la Finlandia. Ha un problema con la democrazia”. LA REPLICA DI ANKARA – Il rapporto annuale del...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - PianetaMilan : Nuovo #stadio @acmilan a #Sesto ? Ecco tutti i soggetti che ne gioverebbero #ACMilan #Milan #SempreMilan - CalcioOggi : Calciomercato, le ultime notizie del 7 giugno in diretta: Scamacca-Psg, contatto. Di Maria incontra Xavi - Corriere… - ParliamoDiNews : `Rimborsi per missioni mai fatte`, condannato carabiniere a restituire 135 mila euro - BlogSicilia - Ultime notizie… -