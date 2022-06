Roma | M5S e Pd divisi da termovalorizzatore | Dem per il no all’emendamento grillino

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Quella delè “un’ipotesi che non guarda al futuro ma al passato. Il Movimento fa opposizione a una finta transizione ecologica, un tentativo che va fermato con decisione”. Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica della giunta Zingaretti, conferma così all’Adnkronos la linea antidel M5S nel giorno in cui i grillini presentano l’emendamento all’art.13 del dl Aiuti, quello che riguarda i poteri speciali disu Giubileo e rifiuti. Una linea che cozza con quella degli alleati Pd. Nel dl Aiuti ilnon viene mai citato, ma vengono assegnati al commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025 nuovi poteri per prevenire criticita? nella gestione dei rifiuti urbani. Tra questi anche l’autorizzazione per i ...

AGI - Un indirizzo non vincolante, specie in un paese come l'Italia in cui i contratti collettivi sono diffusissimi. E tuttavia l'accordo sul salario minimo in Europa è salutato anche dacome una conquista importante e un passo verso una maggiore giustizia sociale. L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo prevede in particolare che, laddove il tasso di copertura della ...Ex centrocampista del Verona e della, già presidente del sindacato calciatori, Tommasi tenta l'impresa sostenuto dal centrosinistra "largo" in un asse che ha unito Pd e. E in questo caso ...Roma, 7 giu. (askanews) - M5s è favorevole ai poteri speciali per il sindaco di Roma in materia di rifiuti, ma a patto che ci si muova verso "la realizzazione di impianti compatibili con la sostenibil ...E poi ecco il Pd (che a livello locale, come a Roma, complice il termovalorizzatore, sono ora ‘in guerra’ col M5s), la Lega e, all’opposizione, Fratelli d’Italia. Letta: “Io non sono il padrone del ...