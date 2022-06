Referendum | l’urlo degli innocenti Gulotta | 22 anni in carcere per un errore | «Votiamo sì»

(Di martedì 7 giugno 2022) Dei 64compiuti da poco, ben 22 Giuseppeli ha trascorsi in: da innocente. È infatti il protagonista di unoerrori giudiziari più clamorosi della pur tormentata storia della giustizia italiana. Un abbaglio riparato a tempo scaduto solo dalla revisione del processo. Se il suo nome è di nuovo nei radar dell’informazione è perché ha deciso di mettere la sua odissea giudiziaria al servizio deisulla giustizia. «Bisogna andare a votare e votare sì anche con la speranza che casi come il mio non accadano più», è l’auspicio da lui affidato all’Adnkronos. Arrestato nel 1976, quando dine aveva 18,esce daldopo 2e 3 mesi per poi tornare, 12dopo, dietro le ...

Secolo d'Italia

All'una di notte del 19 aprile 1999 Franco Marini, allora segretario del partito popolare, perse la voce per l'urlo di vittoria: il referendum per l'abolizione della quota proporzionale prevista dal Mattarellum non aveva superato il 50%, fermandosi incredibilmente a quota 49,6. Oggi pochi ricordano il ...