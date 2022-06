Real Madrid, tutto fatto per Tchouameni: le cifre sono da capogiro (Di martedì 7 giugno 2022) É ormai ufficiale, Aurelien Tchouameni la prossima stagione giocherà per LaLiga e indosserà la maglietta dei blancos. Real Madrid e Monaco hanno trovato un accordo definitivo per il trasferimento del giocatore, si parla di cifre da capogiro per il talentuosissimo centrocampista 22enne reduce da due stagioni e mezza di un certo spessore nel Principato. I termini economici dell’operazione sono stati chiusa all’esorbitante cifra di 100 milioni di euro (in cui sono compresi anche i bonus). RealMadrid Monaco TchouameniSenza dubbi questa è una cifra gigantesca per un giocatore che, nel gennaio 2020, venne pagato solamente 18 milioni, che finirono nelle ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) É ormai ufficiale, Aurelienla prossima stagione giocherà per LaLiga e indosserà la maglietta dei blancos.e Monaco hanno trovato un accordo definitivo per il trasferimento del giocatore, si parla didaper il talentuosissimo centrocampista 22enne reduce da due stagioni e mezza di un certo spessore nel Principato. I termini economici dell’operazionestati chiusa all’esorbitante cifra di 100 milioni di euro (in cuicompresi anche i bonus).MonacoSenza dubbi questa è una cifra gigantesca per un giocatore che, nel gennaio 2020, venne pagato solamente 18 milioni, che finirono nelle ...

