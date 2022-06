Pagelle TV della Settimana (30/05-5/06/2022). Promossi Fatti Vostri e Vita in Diretta. Bocciati Non è L’Arena e Giandotti (Di martedì 7 giugno 2022) Sallusti e Giletti Promossi 9 a I Fatti Vostri. Michele Guardì riesce a gestire la stagione post Magalli mettendo il segno “+” davanti allo storico programma, che spicca tra le “macerie” di una Rai2 in perenne difficoltà. Una ricetta un po’ datata che si dimostra efficace nel tenere compagnia al pubblico del mezzogiorno e che ha saputo negli anni rimanere coerente senza ricorrere a mezzucci. 8 a La Vita in Diretta. Il contenitore di Rai1 chiude una stagione vincente su tutti i fronti, ed è vero che l’assetto della concorrenza gli è stato favorevole ma è altrettanto vero che Alberto Matano ha messo su una formula consolidata. 7 a Stranger Things 4. La serie cult di Netflix alla quarta stagione non solo regge ma si rilancia a dispetto del tempo che passa e di un racconto che osa con ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 giugno 2022) Sallusti e Giletti9 a I. Michele Guardì riesce a gestire la stagione post Magalli mettendo il segno “+” davanti allo storico programma, che spicca tra le “macerie” di una Rai2 in perenne difficoltà. Una ricetta un po’ datata che si dimostra efficace nel tenere compagnia al pubblico del mezzogiorno e che ha saputo negli anni rimanere coerente senza ricorrere a mezzucci. 8 a Lain. Il contenitore di Rai1 chiude una stagione vincente su tutti i fronti, ed è vero che l’assettoconcorrenza gli è stato favorevole ma è altrettanto vero che Alberto Matano ha messo su una formula consolidata. 7 a Stranger Things 4. La serie cult di Netflix alla quarta stagione non solo regge ma si rilancia a dispetto del tempo che passa e di un racconto che osa con ...

