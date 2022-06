«Nadal è un “eroe” perchè si fa le infiltrazioni, lo facessimo noi ciclisti saremmo tutti “dopati”» (Di martedì 7 giugno 2022) Rafa Nadal, per tutta la carriera, è stato inseguito dal sospetto. Quel bicipite sovradimensionato, la resistenza alla fatica, la carriera infinita, il recupero dagli infortuni. Il doping. Ora che il suo piede, la sindrome, il dolore, le cure sono diventate quasi argomento di conversazione dopo l’impresa al Roland Garros, il tema s’è riscaldato. Ci sono ciclisti, come Guillaume Martin o Thibaut Pinot che qualcosa da dire ce l’hanno. Il parallelo con il ciclismo viene spontaneo: Nadal può parlare apertamente di infiltrazioni e lo chiamano “eroe”, dicono. Lo facessimo noi saremmo immediatamente crocifissi. Le iniezioni di corticosteroidi – spiega L’Equipe – non sono certamente più autorizzate in competizione dal 1 gennaio, ma le infiltrazioni di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Rafa, per tutta la carriera, è stato inseguito dal sospetto. Quel bicipite sovradimensionato, la resistenza alla fatica, la carriera infinita, il recupero dagli infortuni. Il doping. Ora che il suo piede, la sindrome, il dolore, le cure sono diventate quasi argomento di conversazione dopo l’impresa al Roland Garros, il tema s’è riscaldato. Ci sono, come Guillaume Martin o Thibaut Pinot che qualcosa da dire ce l’hanno. Il parallelo con il ciclismo viene spontaneo:può parlare apertamente die lo chiamano “”, dicono. Lonoiimmediatamente crocifissi. Le iniezioni di corticosteroidi – spiega L’Equipe – non sono certamente più autorizzate in competizione dal 1 gennaio, ma ledi ...

Advertising

napolista : «#Nadal è un “eroe” perchè si fa le infiltrazioni, lo facessimo noi ciclisti saremmo tutti “dopati”» L’Equipe inte… - lnzpcr : @vasilijivanovic Nel caso di Nadal c'è la componente 'complottista' secondo la quale non è vero che avrebbe nessun… - emiliotoffano : @Quetzal11054609 Oh no, sai io credo alla scienza, non a rettiliani, terrapiattisti e complottisti vari. E poi sei… - qnazionale : Favola Trevisan, è semifinale (Crivelli, Bertolucci, Giammò, Azzolini). Nadal, eroe infinito (Crivelli)- - Fabrizi91246575 : Come è possibile che il vax Nadal abbiamo vinto contro l'eroe dei no vax ?siero magico non doveva alterare i nostri… -