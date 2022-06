Milan, la Roma chiede almeno 55 milioni per lasciar andare Zaniolo (Di martedì 7 giugno 2022) Il Milan continua a seguire Zaniolo e la Roma detta le condizioni per far partire il giovane azzurro: 55 milioni cash Il Milan è sulle tracce di Nicolò Zaniolo e vorrebbe portarlo a Milano in questa sessione di mercato. Come riportato dal Corriere di Roma, il Milan vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica (si è parlato per esempio di Saelemaekers e Rebic), ma la Roma non è assolutamente d’accordo. Il club giallorosso vuole 55-60 milioni di euro cash, anche se pagabili in più annualità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ilcontinua a seguiree ladetta le condizioni per far partire il giovane azzurro: 55cash Ilè sulle tracce di Nicolòe vorrebbe portarlo ao in questa sessione di mercato. Come riportato dal Corriere di, ilvorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica (si è parlato per esempio di Saelemaekers e Rebic), ma lanon è assolutamente d’accordo. Il club giallorosso vuole 55-60di euro cash, anche se pagabili in più annualità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

