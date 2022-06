Long Covid, disturbi del sonno per oltre il 40% dei guariti. E l'8% ne soffre in modo grave (Di martedì 7 giugno 2022) Chi ha avuto a che fare con il Long Covid , o meglio di Long Omicron, probabilmente soffre di disturbi del sonno . I sintomi colpiscono anche la notte. Secondo quanto riportato da una ricerca negli ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Chi ha avuto a che fare con il, o meglio diOmicron, probabilmentedidel. I sintomi colpiscono anche la notte. Secondo quanto riportato da una ricerca negli ...

SapienzaRoma : RT @marghiadnsal: Anche gli #adolescenti fanno i conti con il #LongCovid. Uno studio di @CNRsocial_ e @SapienzaRoma ha messo in luce i #b… - frengopilu : @CikoStark @Nath67Lic @devisucarlox Da non vax, vi ho pagato 3 dosi per un totale di 500,00 a testa, ora vi sto pag… - leggoit : Long #Covid, disturbi del sonno per oltre il 40% dei guariti. E l'8% ne soffre in modo grave - StefaniaFalone : Long Covid, disturbi del sonno per «oltre il 40%» dei guariti. E l'8% ne soffre in modo grave - iannetts70 : @woman_phd Oggi ce n'era una sui social che lo rimostrava per secondo giro sperando in un non secondo long covid. Q… -