Libri sul lago: storie, letture e laboratori per bambini e ragazzi (Di martedì 7 giugno 2022) Sul lago d’Iseo nasce Libri sul lago, festival diffuso per bambini, ragazzi e famiglie. Dal 19 giugno al 6 agosto il festival animerà alcuni dei luoghi più caratteristici e suggestivi del lago d’Iseo con letture, presentazioni di Libri e laboratori. Tutti a partecipazione libera con prenotazione consigliata a Librisullago@gmail.com Questa prima edizione ha come tema ‘Cipì e altre storie’ ed è dedicata al grande maestro, scrittore e insegnante Mario Lodi, di cui ricorre il centenario della nascita. Una dedica che compare già nell’illustrazione della locandina: il ritratto del maestro, realizzato in esclusiva per il festival, dal pittore Bruno Zoppetti con tecnica mista su carta. Il tour ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) Suld’Iseo nascesul, festival diffuso pere famiglie. Dal 19 giugno al 6 agosto il festival animerà alcuni dei luoghi più caratteristici e suggestivi deld’Iseo con, presentazioni di. Tutti a partecipazione libera con prenotazione consigliata asul@gmail.com Questa prima edizione ha come tema ‘Cipì e altre’ ed è dedicata al grande maestro, scrittore e insegnante Mario Lodi, di cui ricorre il centenario della nascita. Una dedica che compare già nell’illustrazione della locandina: il ritratto del maestro, realizzato in esclusiva per il festival, dal pittore Bruno Zoppetti con tecnica mista su carta. Il tour ...

