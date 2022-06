Italia-Ungheria, la squadra di Mancini per confermarsi: precedenti e favorita, i bookmakers puntano su… Gnonto (Di martedì 7 giugno 2022) La Nazionale Italiana è pronta a tornare in campo. La prima giornata di Nations League non ha risparmiato sorprese. A cominciare dall’Italia che, dopo essere stata travolta dall’Argentina nella Finalissima di Wembley, ha imposto il pareggio alla Germania al Dall’Ara. Gli Azzurri, per la seconda giornata del torneo continentale, si sposteranno di appena 105 km perché sarà l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena ad ospitare la sfida all’Ungheria che, a sorpresa, sono primi nel girone dopo aver sconfitto l’Inghilterra alla Puskas Arena. L’Italia, imbattuta con l’Ungheria in casa dal 1953, parte nettamente favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,38 rispetto al 9,00 degli ospiti mentre la quota si dimezza, 4,50, per il pareggio. Le due nazionali, in incontri ufficiali, si sono sfidate ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) La Nazionalena è pronta a tornare in campo. La prima giornata di Nations League non ha risparmiato sorprese. A cominciare dall’che, dopo essere stata travolta dall’Argentina nella Finalissima di Wembley, ha imposto il pareggio alla Germania al Dall’Ara. Gli Azzurri, per la seconda giornata del torneo continentale, si sposteranno di appena 105 km perché sarà l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena ad ospitare la sfida all’che, a sorpresa, sono primi nel girone dopo aver sconfitto l’Inghilterra alla Puskas Arena. L’, imbattuta con l’in casa dal 1953, parte nettamente, secondo gli esperti Sisal, a 1,38 rispetto al 9,00 degli ospiti mentre la quota si dimezza, 4,50, per il pareggio. Le due nazionali, in incontri ufficiali, si sono sfidate ...

Advertising

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena ?? In diretta su… - ignaziocorrao : L’Italia nell'indice mondiale di #democrazia è 31esima, “ imperfetta”, con un punteggio di 7,68 posizionata dopo… - juventusfc : L'Italia affronta l'Ungheria in #NationsLeague ?????????? L'episodio di Black & White Stories di oggi con i bianconeri protagonisti ?? - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #NationsLeague, @Azzurri | Gli ultimi aggiornamenti sulle probabili scelte di #Mancini per #ItaliaUngheria - zazoomblog : Probabili formazioni Italia - Ungheria: dove vedere in tv la partita di Nations League - #Probabili #formazioni… -