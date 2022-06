Il carro armato russo distrutto dai missili anticarro a Izyum – Il video (Di martedì 7 giugno 2022) In questo filmato pubblicato da Nexta su Twitter si mostra un carro armato russo che viene preso di mira e poi distrutto da missili anticarro vicino a Izyum. Nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina si dice che i russi stanno bombardando pesantemente la zona e si sta preparando a nuovi sforzi lungo l’asse del nord del paese. «A maggio – fa sapere l’ultimo bollettino – la Russia ha guadagnato terreno sull’asse meridionale di Popasna, ma nell’ultima settimana i suoi progressi nell’area si sono arrestati. Le notizie di pesanti bombardamenti nei pressi di Izyum suggeriscono che la Russia si sta preparando a compiere un nuovo sforzo sull’asse settentrionale. La Russia dovrà quasi certamente ottenere una svolta su ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) In questo filmato pubblicato da Nexta su Twitter si mostra unche viene preso di mira e poidaantivicino a. Nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina si dice che i russi stanno bombardando pesantemente la zona e si sta preparando a nuovi sforzi lungo l’asse del nord del paese. «A maggio – fa sapere l’ultimo bollettino – la Russia ha guadagnato terreno sull’asse meridionale di Popasna, ma nell’ultima settimana i suoi progressi nell’area si sono arrestati. Le notizie di pesanti bombardamenti nei pressi disuggeriscono che la Russia si sta preparando a compiere un nuovo sforzo sull’asse settentrionale. La Russia dovrà quasi certamente ottenere una svolta su ...

Advertising

EffeBoccia : Un filmato mostra un carro armato russo che viene preso di mira e poi distrutto da missili anticarro vicino a… - Antony18616252 : RT @vietatoparlare: Le forniture infinite di #armi in #Ucraina: al fronte il carro armato T-72M1R - ParliamoDiNews : Le forniture infinite di armi in Ucraina: al fronte il carro armato T-72M1R - VP News - `vietato parlare` - Blog di… - criccicracci : RT @vietatoparlare: Le forniture infinite di #armi in #Ucraina: al fronte il carro armato T-72M1R - FraB_BBbbb : @umbasdeez Un carro, armato, che dall’Ucraina ci porta un BALLER, scopatore e tamarro di PRIMISSIMO LIVELLO EL DIEZ MYCHAJLO MUDRYK -