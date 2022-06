I big dello streaming corteggiano i reality di Mediaset (Di martedì 7 giugno 2022) I reality show sulle piattaforme streaming? Quale sarà il futuro dell’Isola dei Famosi? Diverse le voci che nelle ultime ore stanno circolando sul web a seguito di un’indiscrezione partita da Gabriele Parpiglia fondatore di The Pipol Tv. Quello che la pagina Instagram non rivela, però, è che l’attenzione dei big dello streaming non è circoscritto al programma condotto da Ilary Blasi, ma che coinvolge anche altri titoli importanti di casa Mediaset, come il Grande Fratello e Temptation Island. L’interesse delle piattaforme digitali a includere nella propria library un genere così popolare potrebbe avere la meglio sui budget delle tv generaliste. Intanto, la sedicesima edizione dell’adventure reality ambientato in Honduras si avvia alla conclusione di una stagione molto positiva, sia in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 7 giugno 2022) Ishow sulle piattaforme? Quale sarà il futuro dell’Isola dei Famosi? Diverse le voci che nelle ultime ore stanno circolando sul web a seguito di un’indiscrezione partita da Gabriele Parpiglia fondatore di The Pipol Tv. Quello che la pagina Instagram non rivela, però, è che l’attenzione dei bignon è circoscritto al programma condotto da Ilary Blasi, ma che coinvolge anche altri titoli importanti di casa, come il Grande Fratello e Temptation Island. L’interesse delle piattaforme digitali a includere nella propria library un genere così popolare potrebbe avere la meglio sui budget delle tv generaliste. Intanto, la sedicesima edizione dell’adventureambientato in Honduras si avvia alla conclusione di una stagione molto positiva, sia in ...

Advertising

CalcioOggi : Allegri vuole i big: rilancio per Di Maria e poi assalto a Kostic - La Gazzetta dello Sport - mrsbpier : Ufficiale: Craig Federighi nuovo Big Boss dello SHIELD #WWDC22 - CalcioPillole : Secondo 'Il Corriere dello Sport', il #Bologna incontrerà #Theate e l'agente per ribadire che non c'è l'intenzione… - Yuna_Valentine : AAA Cercasi voglia di fare il colloquio di mercoledì, perché non la trovo. Sono curiosa di sapere cosa dicono quest… - the_big_seep_1 : RT @luciodigaetano: Affermare che chiunque abbia una cartella esattoriale è un evasore equivale a dire che qualsiasi richiesta dell'Agenzia… -