Guerra Ucraina, porti Mariupol e Berdyansk pronti a spedire grano. Lavrov ad Ankara per discutere su corridoi marittimi per cereali (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che il suo governo sta facendo progressi con l'Onu, la Russia e l'Ucraina sulla riapertura dei porti ucraini sotto blocco russo nel Mar Nero. Una dichiarazione contenuta in una nota successiva alla telefonata tra Akar e l'omologo russo Sergei Shoigu. Alle navi che lasciano i porti ucraini sarà offerta una scorta sicura dalle navi turche in base al piano per l'export di grano e fertilizzanti. Shoigu ha annunciato che i porti di Mariupol e Berdyansk funzionano normalmente e sono pronti per la spedizione di grano, aggiungendo che il porto di Mariupol ha accolto le prime navi mercantili. Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che il suo governo sta facendo progressi con l'Onu, la Russia e l'sulla riapertura deiucraini sotto blocco russo nel Mar Nero. Una dichiarazione contenuta in una nota successiva alla telefonata tra Akar e l'omologo russo Sergei Shoigu. Alle navi che lasciano iucraini sarà offerta una scorta sicura dalle navi turche in base al piano per l'export die fertilizzanti. Shoigu ha annunciato che idifunzionano normalmente e sonoper la spedizione di, aggiungendo che il porto diha accolto le prime navi mercantili. Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergeyè ...

Advertising

rulajebreal : Allora ?@giammarcosicuro? adesso capisci di quale orrore stiamo parlando? Possiamo convenire sul fatto che i russi… - AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - AmbraBeni : RT @Beaoh11: Oooopppsss! Questa è pesante... 'La prossima guerra europea inizierà in Ucraina' - una mappa pubblicata sulla rivista Look. US… - mattiamattiaaa : RT @francofontana43: Guerra ucraina Come le sanzioni puniscono il mondo Alberto Negri, @ilmanifesto -