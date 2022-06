Gli esperti di Kaspersky prevedono un aumento degli attacchi che sfruttano la vulnerabilità Follina di MS Office (Di martedì 7 giugno 2022) (Milano, 7 giugno 2022) - Milano, 7 giugno 2022 - Il 27 maggio i ricercatori hanno scoperto una nuova vulnerabilità zero-day in Microsoft Office, denominata Follina che consente ai criminali informatici di eseguire codice dannoso da remoto sui sistemi delle loro vittime sfruttando una vulnerabilità nell'MSDT (Microsoft Diagnostics Tool) attraverso documenti di testo compromessi. Per questa vulnerabilità zero-day non è stata ancora rilasciata una patch, pertanto i ricercatori di Kaspersky hanno previsto un numero crescente di attacchi che utilizzano la vulnerabilità Follina. L'attaccante si infiltra nella rete della vittima distribuendo un documento Microsoft Word (.docx) o Rich Text Format (.rtf) appositamente progettato che contiene ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) (Milano, 7 giugno 2022) - Milano, 7 giugno 2022 - Il 27 maggio i ricercatori hanno scoperto una nuovazero-day in Microsoft, denominatache consente ai criminali informatici di eseguire codice dannoso da remoto sui sistemi delle loro vittime sfruttando unanell'MSDT (Microsoft Diagnostics Tool) attraverso documenti di testo compromessi. Per questazero-day non è stata ancora rilasciata una patch, pertanto i ricercatori dihanno previsto un numero crescente diche utilizzano la. L'attaccante si infiltra nella rete della vittima distribuendo un documento Microsoft Word (.docx) o Rich Text Format (.rtf) appositamente progettato che contiene ...

