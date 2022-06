Forza Preside Quaresima, querela tutti! (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia sprofonda nella classifica relativa alla libertà di stampa (siamo al cinquantottesimo posto) secondo il World Press Freedom Index. “I giornalisti – si legge nel report – a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi, o per conformarsi alla linea editoriale della propria testata giornalistica, o per evitare una denuncia per diffamazione o altre forme di azione legale, o per paura di rappresaglie da parte di gruppi estremisti o della criminalità organizzata”. Quello che invece non ha fatto certo paura è gettare nel tritacarne mediatico una donna, una professionista, una Preside per cui questi guanti di velluto che ci vorrebbero spaventati da querele temerarie non sono certo stati usati. Si chiama Sabrina Quaresima e, benché personalmente ci abbia provato – per sensibilità personale – a tutelarla quando mi sono trovato a scriverne, ... Leggi su fmag (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia sprofonda nella classifica relativa alla libertà di stampa (siamo al cinquantottesimo posto) secondo il World Press Freedom Index. “I giornalisti – si legge nel report – a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi, o per conformarsi alla linea editoriale della propria testata giornalistica, o per evitare una denuncia per diffamazione o altre forme di azione legale, o per paura di rappresaglie da parte di gruppi estremisti o della criminalità organizzata”. Quello che invece non ha fatto certo paura è gettare nel tritacarne mediatico una donna, una professionista, unaper cui questi guanti di velluto che ci vorrebbero spaventati da querele temerarie non sono certo stati usati. Si chiama Sabrinae, benché personalmente ci abbia provato – per sensibilità personale – a tutelarla quando mi sono trovato a scriverne, ...

