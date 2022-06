Ex tronista verso il Grande Fratello Vip 7? Signorini non ha ancora risposto (Di martedì 7 giugno 2022) In un’intervista radiofonica su RTL 102,5, un famoso ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di aver scritto ad Alfonso Signorini per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Giulio Raselli nel cast del GFVip 7? Giulio Raselli è intervenuto a RTL 102,5 nel programma di Francesco Fredella. L’ex tronista di Uomini e Donne tra i vari argomenti trattati ha confidato di avere inviato un messaggio ad Alfonso Signorini. Il motivo? Il 32enne di Valenza vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7: “L’ho contattato e sa che sono super pronto”. Come raccontato dal diretto interessato, al momento non ha ricevuto alcuna risposta dal conduttore ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) In un’intervista radiofonica su RTL 102,5, un famoso exdi Uomini e Donne ha confidato di aver scritto ad Alfonsoper entrare nella casa delVip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7 Giulio Raselli nel cast del GFVip 7? Giulio Raselli è intervenuto a RTL 102,5 nel programma di Francesco Fredella. L’exdi Uomini e Donne tra i vari argomenti trattati ha confidato di avere inviato un messaggio ad Alfonso. Il motivo? Il 32enne di Valenza vorrebbe entrare nella casa delVip 7: “L’ho contattato e sa che sono super pronto”. Come raccontato dal diretto interessato, al momento non ha ricevuto alcuna risposta dal conduttore ...

