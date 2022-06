E alla fine anche Lory Del Santo è stata “finalmente” eliminata dall’Isola dei famosi 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Abbiamo parlato di questa edizione dell’Isola dei famosi come di una edizione molto buona e divertente. C’è stata però una grande pecca: il regolamento. Il fatto che Lory Del Santo, dopo ennemila televoti e dopo che per decine di volte il pubblico l’avesse votata per l’uscita, fosse ancora in gioco, era la dimostrazione che qualcosa non stava funzionando. Va bene Playa Sgamada, va bene la possibilità di tornare in gioco una volta ma poi basta. e il fatto che il voto del pubblico alla fine non contasse molto e che i naufraghi abbiano fatto pin pong da una spiaggia all’altra, ha tolto certamente mordente a una edizione dell’Isola che poteva essere una delle migliori. Il regolamento, scritto con i piedi, ha rovinato tutto, anche il pubblico ha perso interesse visto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) Abbiamo parlato di questa edizione dell’Isola deicome di una edizione molto buona e divertente. C’èperò una grande pecca: il regolamento. Il fatto cheDel, dopo ennemila televoti e dopo che per decine di volte il pubblico l’avesse votata per l’uscita, fosse ancora in gioco, era la dimostrazione che qualcosa non stava funzionando. Va bene Playa Sgamada, va bene la possibilità di tornare in gioco una volta ma poi basta. e il fatto che il voto del pubbliconon contasse molto e che i naufraghi abbiano fatto pin pong da una spiaggia all’altra, ha tolto certamente mordente a una edizione dell’Isola che poteva essere una delle migliori. Il regolamento, scritto con i piedi, ha rovinato tutto,il pubblico ha perso interesse visto che ...

Advertising

silvia_sb_ : Dopo aver scavato molto, per mesi, siamo arrivati alla fine del fondo. Per chi fa questo mestiere è un dispiacere. Buonanotte - Glongari : ?? #Inter svolta ad un passo per #Bellanova riscattato da parte del #Cagliari. Come anticipato a fine maggio l’ester… - Mov5Stelle : #SalarioMinimo subito. Ci sono persone che guadagnano 4-5 euro l'ora. Parliamo di salari indegni, al limite della… - lililovesH : raga alla fine è famoso sto qua - wdelaurentiis : @Sinnerismo Molti napolesi vivono con il terrore che questo cambio generazionale possa confermare ancora una volta… -