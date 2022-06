Domani in aula un consuntivo in rosso: dai revisori le 12 regole per risanare palazzo Mosti (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è per Domani mattina alle 9.30: in Consiglio si discuterà il consuntivo 2021. Sul versante dei numeri la maggioranza Mastella non corre rischi e il via libera ci sarà. Sul piano della contrapposizione politica, però, la seduta si annuncia particolarmente calda. Un anticipo lo abbiamo vissuto nelle scorse settimane, all’inDomani dell’approvazione ‘bis’ in giunta del documento contabile: “Passaggio necessario dopo il confronto con il Collegio dei revisori” – spiegava Maria Carmela Serluca, da sei anni custode dei conti di palazzo Mosti. “La modifica di alcuni allegati – argomentava – ha riguardato l’applicazione di somme accantonate, determinando un risultato finale pari a € – 6.478.922,24”. Tecnicismi? Non per l’opposizione che in quel segno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è permattina alle 9.30: in Consiglio si discuterà il2021. Sul versante dei numeri la maggioranza Mastella non corre rischi e il via libera ci sarà. Sul piano della contrapposizione politica, però, la seduta si annuncia particolarmente calda. Un anticipo lo abbiamo vissuto nelle scorse settimane, all’indell’approvazione ‘bis’ in giunta del documento contabile: “Passaggio necessario dopo il confronto con il Collegio dei” – spiegava Maria Carmela Serluca, da sei anni custode dei conti di. “La modifica di alcuni allegati – argomentava – ha riguardato l’applicazione di somme accantonate, determinando un risultato finale pari a € – 6.478.922,24”. Tecnicismi? Non per l’opposizione che in quel segno ...

