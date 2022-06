Dalla Spagna – Il Psg vuole Scamacca, piace anche al Napoli: le cifre (Di martedì 7 giugno 2022) Il Psg è scatenato e dopo aver blindato Mbappé con un mega contratto ed avendo in rosa ancora Neymar e Messi, cerca un altro attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato provenienti Dalla Spagna il Psg pensa a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il 23 enne che ha segnato 16 gol in 38 partite ufficiali viene ritenuto un ottimo elemento Dalla dirigenza parigina che ha detto addio a Di Maria e non prende più in considerazione Icardi come sostituto. Il portale spagnolo fichajes.com fa sapere che il Psg per Scamacca non ha ancora fatto un’offerta ufficiale ma che il prezzo del suo cartellino può arrivare a 45 milioni di euro. Inoltre viene vitato anche il Napoli, insieme con Milan, Inter e Juventus, come società che sono interessate al giocatore. Con l’interesse del club ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Il Psg è scatenato e dopo aver blindato Mbappé con un mega contratto ed avendo in rosa ancora Neymar e Messi, cerca un altro attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato provenientiil Psg pensa a Gianlucadel Sassuolo. Il 23 enne che ha segnato 16 gol in 38 partite ufficiali viene ritenuto un ottimo elementodirigenza parigina che ha detto addio a Di Maria e non prende più in considerazione Icardi come sostituto. Il portale spagnolo fichajes.com fa sapere che il Psg pernon ha ancora fatto un’offerta ufficiale ma che il prezzo del suo cartellino può arrivare a 45 milioni di euro. Inoltre viene vitatoil, insieme con Milan, Inter e Juventus, come società che sono interessate al giocatore. Con l’interesse del club ...

Advertising

RaiNews : Ammontano a 25 mila euro i danni provocati dalla coppia di turisti Usa ai danni della scalinata di Piazza di Spagna… - veneto_ : RT @TgrRaiVeneto: L'uomo, un giovane medico che ha avuto contatti con una persone rientrata dalla Spagna è ricoverato in ospedale. È in con… - Abelia02521774 : @cristia14596897 @matteosalvinimi L'operazione , condotta dalla Digos di Genova e dal Servizio per il contrasto all… - Solo_La_Lazio : ?? Spuntano altri 2 nomi per la fascia sinistra ?? Uno dalla Spagna, uno dalla Germania ?? Leggi qui ?? - infoitsport : Luis Alberto giura amore alla Lazio: parte solo per un'offerta dalla Spagna -