Advertising

orizzontescuola : Contratto scuola, Flc Cgil: “Chiudere presto aumentando le risorse” - ProDocente : Rinnovo del contratto scuola, l’incontro Aran-sindacati concluso con un nulla di fatto - TecnicaScuola : Rinnovo del contratto scuola, l’incontro Aran-sindacati concluso con un nulla di fatto -- - francescoAstor2 : Contratto scuola, si parte da 50 euro netti di aumento. I sindacati non si illudono e chiedono subito i soldi per i lavoratori . - scuolainforma : Rinnovo del contratto scuola: a quanto ammonterebbero, al momento, gli aumenti stipendiali previsti? -

Il nuovonazionale prevede inoltre, per tutti gli 81.906 dipendenti del Gruppo Fs, un'... Alternanzalavoro in Ferrovie dello Stato Nel 2021 sono 53 le scuole italiane, tra istituti ...Laè diventata sempre più importante, e ha sfornato artisti sempre più rilevanti nel ... riesce ugualmente ad ottenere un. La stessa presentatrice, ormai, ha aperto una casa ...Si è svolta oggi la seconda seduta di trattativa per il Contratto Istruzione Ricerca 2019-21, un contratto scaduto da tre anni e sei mesi e che, pur interessando la più vasta platea di lavoratori pubb ...Prosegue la trattativa tra sindacati e amministrazione pubblica per il rinnovo del CCNL personale comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.