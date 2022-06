Come i big dell'auto stanno aumentando i profitti vendendo meno vetture (Di martedì 7 giugno 2022) Fare più soldi vendendo meno macchine. Il sogno delle case automobilistiche si è realizzato nel 2021 grazie alla crisi dei semiconduttori, le materie prime per fabbricare i chip necessari al funzionamento di tanti apparecchi... Leggi su europa.today (Di martedì 7 giugno 2022) Fare più soldimacchine. Il sognoe casemobilistiche si è realizzato nel 2021 grazie alla crisi dei semiconduttori, le materie prime per fabbricare i chip necessari al funzionamento di tanti apparecchi...

Advertising

cornelioagrippa : Come i big dell'auto stanno aumentando i profitti vendendo meno vetture - Sbarellat0 : @Pistogolblasta2 La cosa che mi fa fumare come un caminetto è che invece di avere il dente avvelenato per aver pers… - Mintauros1 : @erretti42 Ma come mai mancavano il team dei big ..?? - Mintauros1 : @cristin40483739 @Nicolet84520681 Ma paghiamo i big come Elkann come i Benetton per quale motivo? E stiamo qui a pr… - akhenaton1334ac : @baffi_francesco Non me ne intendo ma Big Luciano era di un altro pianeta come cantante e come uomo -