Cesena, 13enne muore schiacciato dal muletto che stata guidando (Di martedì 7 giugno 2022) nonostante i genitori glielo avessero proibito Chi lo conosceva lo descrive come un bambino buono, educato e solare. Si tratta di Anselmo David, il 13enne morto schiacciato dal muletto che stava guidando. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 6 giugno, presso il capannone agricolo dell’azienda gestita dai genitori a Sant’Andrea in Bagnolo, nel Cesenate. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma secondo le prime indiscrezioni, riportate dal Corriere della sera, il bambino era con il fratello maggiore ed era impegnato a spostare il mezzo da una parte all’altra, nonostante il divieto dei genitori di utilizzare il muletto anche solo per gioco. Leggi anche: EX PRESIDENTE RUSSO MEDVEDEV: “ODIO L’OCCIDENTE. FARÒ DI TUTTO PER FARLI SPARIRE” Sembra che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022) nonostante i genitori glielo avessero proibito Chi lo conosceva lo descrive come un bambino buono, educato e solare. Si tratta di Anselmo David, ilmortodalche stava. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 6 giugno, presso il capannone agricolo dell’azienda gestita dai genitori a Sant’Andrea in Bagnolo, nelte. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma secondo le prime indiscrezioni, riportate dal Corriere della sera, il bambino era con il fratello maggiore ed era impegnato a spostare il mezzo da una parte all’altra, nonostante il divieto dei genitori di utilizzare ilanche solo per gioco. Leggi anche: EX PRESIDENTE RUSSO MEDVEDEV: “ODIO L’OCCIDENTE. FARÒ DI TUTTO PER FARLI SPARIRE” Sembra che ...

