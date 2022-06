Bobo Vieri: 'Milan, uno scudetto targato Mancini. Inter? Io non rinuncerei mai a Lautaro' (Di martedì 7 giugno 2022) Christian Vieri è tornato in palestra. Ad allenarsi alla McFit. L'obiettivo è perdere ancora peso (ora è 103 chili, vuole scendere a 96), tornare in forma il prima possibile. La Bobo Summer Cup di ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Christianè tornato in palestra. Ad allenarsi alla McFit. L'obiettivo è perdere ancora peso (ora è 103 chili, vuole scendere a 96), tornare in forma il prima possibile. LaSummer Cup di ...

Advertising

Milanosportiva : Forza fisica, allenamento e costanza. I tre aspetti principali che hanno fatto le fortune di uno dei centravanti it… - leggoit : Bobo Vieri: «Milan, uno scudetto targato Mancini. Inter? Io non rinuncerei mai a Lautaro» - Enryk73579237 : Ma Bobo Vieri che problemi ha? Lui e i suoi 4 amici al bar perché continuano a parlare della Juventus forse gli bru… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: Il giudizio di Bobo #Vieri: 'La #Juventus ha giocato partite orribili, non è concepibile' - Scipionista : @Albazalaza @Simplement_Edu Marco Di Vaio et Bobo Vieri -